Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: Folytatjuk a lázadást!

A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást - kezdte közösségi oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök a videós posztját így folytatta:
Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit. Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem.
Végezetül pedig kijelentette:
Folytatjuk a lázadást!
