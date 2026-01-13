Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: Folytatjuk a lázadást!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 13:59
Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem.
A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást - kezdte közösségi oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor

A miniszterelnök a videós posztját így folytatta:

Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit.  Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem. 

Végezetül pedig kijelentette:

Folytatjuk a lázadást!

