Koncz Zsófia: Az édesanyák és a családok számíthatnak ránk

A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet – ismertette szombati Facebook-bejegyzésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
Januárral újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe. Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet kapnak – ismertette közösségi oldalán a családokért felelős államtitkár.
Koncz Zsófia szerint az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, és érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára. „Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt” – jegyezte meg az államtitkár.
Koncz Zsófia felidézte, hogy az édesanyák adómentessé tétele 2020-ban indult el, amikor a négy- vagy többgyermekes anyák életük végéig szóló szja-mentességet kaptak. Európa legnagyobb családi adómentességi programja részeként tavaly októbertől életkortól függetlenül adómentességet kaptak a háromgyermekes édesanyák is.
Hozzátette, hogy a kormány már a folytatásról is döntött, és a következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztik az szja-mentességet.
„Amíg nemzeti kormány van, az édesanyák és a családok számíthatnak ránk”
– emelte ki Koncz Zsófia.
Az államtitkár emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal eddig minden családi adócsökkentést támadott. Mint mondta, a tiszás baloldali politikusok, valamint szakértők most is hevesen bírálják az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét - írja a Ripost.
Már elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg-nyilatkozatok - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-t.
A közleményben azt írták: Januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót a kétgyermekes, negyven év alatti anyák, kibővül a harminc év alatti édesanyák kedvezménye, és emelkedik a családi adókedvezmény összege is.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett továbbra is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye.
Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni, a 2026-os adóelőleg-nyilatkozatok január 1-jétől elérhetők a NAV honlapján - tették hozzá.
Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - tájékoztattak.
Jelezték, hogy a NAV honlapján az első, "Anyák kedvezménye" felirat alatt a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok.
További jelentős könnyebbséget jelent az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek - emelték ki.
Megjegyezték, ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető azt mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.
A háromgyermekes anyáknak, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít - ismertették.
Hangsúlyozták: 2026-tól azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak az "anyakedvezményeket", vagyis a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, hanem ugyanazon a nyomtatványon a családi kedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől.
Aki mindkét kedvezményre jogosult, az összevont nyilatkozatot az ANYACSKA elnevezésű úrlapon teheti meg, aki csak a többgyermekes édesanyák szja-mentességére, az ANYNTA űrlapon nyilatkozhat.
A nyomtatványok január 1-től online beadhatók az ONYA-ban, vagy papíralapon is átadhatók a munkáltatónak, kifizetőnek - írták.
Kitértek arra is, hogy aki nem kéri az év közbeni igénybevételt - tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket -, annak nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kapja meg a neki járó összeget. Aki pedig 2025-ben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallásban kapja vissza a kedvezményt - tették hozzá.
Érdemes használni a NAV honlapján elérhető családi adókedvezmény kalkulátort is, amellyel néhány perc alatt kiszámítható, hogy a kedvezmények révén, hogy alakul a nettó jövedelem - áll a közleményben.
Jó hír a gyermekes családoknak, hogy január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe, vagyis újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény és adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák - jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában.
Ez utóbbi egy átlagkereset esetében havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, illetve teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is - közölte Hankó Balázs.
Ezekkel a lépésekkel a kormány folytatja azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek - tette hozzá.
Emlékeztetett arra, hogy bevezették és folyamatosan bővítik a családi adórendszert.
"Adómentessé tettük a négy vagy többgyermekes édesanyákat. Júliustól pedig 50 százalékkal emeltük a családi adókedvezményt. Adómentessé tettük a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat is. Októbertől pedig adómentességet adtunk a háromgyermekes édesanyáknak" - sorolta.
"A nemzeti kormány az adócsökkentés politikáját választotta. A dolgozó szülőknek kevesebb teher, több pénz a családoknál" - fűzte hozzá a miniszter.
Hankó Balázs szerint a baloldal ezzel szemben mindig az adóemelés politikáját képviselte, és most is erre készülnek. A politikus szerint a Tisza Párt megszorító csomagja súlyos adóemeléseket jelentene a gyermekes családoknak. Szétvernék a családi adórendszert, visszavágnák a kedvezményeket, és magasabb adókkal sújtanák a dolgozó szülőket - vélekedett.
A politikus szerint azért, hogy "a beszedett pénzt Brüsszelen keresztül a háborúra küldjék".
"A nemzeti konzultációban a magyar emberek ezekre a brüsszeli baloldali adóemelésekre egyértelműen nemet mondtak, és kiálltak a kormány családi adócsökkentése mellett.
Köszönöm nekik. És biztosak lehettek abban, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megvédjük a családi adócsökkentést. Kívánok békés, boldog új esztendőt minden magyar családnak!" - fogalmazott videónyilatkozatában Hankó Balázs.
A magyar családok rezsivédelmére a kormány 2025-ben 800 milliárd forintot fordított, és arról is döntöttek, hogy a rezsivédelmet 2026-ban is fenntartják - mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik - mondta.
Egyúttal rámutatott, a kormány rendkívüli ellenszélben küzd a rezsicsökkentésért és ez a harc egyre élesebb. "Brüsszel és bábjai jelentik a legnagyobb veszélyt a rezsicsökkentésre" - fogalmazott.
Az államtitkár kiemelte, Brüsszel nem csak a piaci árakat akarja rákényszeríteni Magyarországra, hanem egyenesen be akarja tiltani az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamban. Ez a döntés jogszerűtlen, és önmagában is akár háromszorosára emelheti a magyar családok rezsiszámláit - jegyezte meg. "Az Európai Parlamentben kizárólag kormánypárti képviselők harcoltak az érdekeinkért, a Tisza képviselői sunnyogtak és hagyták megszavazni ezt a botrányos határozatot" - tette hozzá.
Brüsszelt és az ellenzéket egyáltalán nem érdekli, hogy veszélybe sodorják a magyar emberek energiabiztonságát, többszörösére emelik a rezsit - mondta az államtitkár, leszögezve: a nemzeti kormány felveszi a kesztyűt és megtámadja a brüsszeli döntést.
Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy ez a magyar emberek akarata is, a legutóbbi nemzeti konzultációban 99 százalék állt ki az olcsóbb orosz energia vásárlása és a rezsivédelem mellett.
"Ne legyen kétségünk, ha Magyarországon is egy brüsszeli bábkormány kerül hatalomra, a magyar családok rezsiszámlája háromszorosára is nőhet, mert rákényszerítenék az országot a drága energia vásárlására, és eltörölnék a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!" - fogalmazott az EM államtitkára.
A következő évekre Európa legolcsóbb rezsijét, amit a magyarok fizetnek, tudjuk garantálni, ha ez a kormány marad - jelentette ki a miniszterelnök a TV2 Tények című műsorában.
Orbán Viktor hozzátette: van egy másik felfogás is, a Tisza Párt és Brüsszel együtt, akik azt mondják, hogy nem szabad ilyen rezsitámogatási rendszert csinálni. A miniszterelnök szerint az igaz, hogy a rezsicsökkentés eltéríti az árakat a piaci áraktól, de az emberek javára teszi ezt.
A Tisza és Brüsszel azonban azt gondolja, hogy vissza kell térni a piaci árakhoz, meg ahhoz, ami Nyugat-Európában van, és a magyar embereknek is magasabb rezsit kell fizetniük - tette hozzá a kormányfő.
Orbán Viktor szerint azonban még ha papíron valami elméletből le is vezethető mindez, "a valóságban megöl bennünket", tehát nem szabad ilyet csinálni.
