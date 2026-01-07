Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 11:22
hóhelyzet
Mindenkit óvatosságra intett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

A napokban hihetetlen mennyiségű hullott hazánkban, amely ugyan kétségtelenül mesébe illő látványt nyújt, nem árt a fokozott óvatosság sem, kivált a közlekedés során. Erre hívta fel nemrég a figyelmet Orbán Viktor is a közösségi oldalán.

A hóhelyzet miatt adott ki figyelmeztetést Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ezt írta Orbán Viktor

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!

- jelentette be a kormányfő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu