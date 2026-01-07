Orbán Viktor: Vigyázzunk egymásra!

A napokban hihetetlen mennyiségű hó hullott hazánkban, amely ugyan kétségtelenül mesébe illő látványt nyújt, nem árt a fokozott óvatosság sem, kivált a közlekedés során. Erre hívta fel nemrég a figyelmet Orbán Viktor is a közösségi oldalán.
Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!
- jelentette be a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.