Orbán Viktor: Vigyázzunk egymásra!

A napokban hihetetlen mennyiségű hó hullott hazánkban, amely ugyan kétségtelenül mesébe illő látványt nyújt, nem árt a fokozott óvatosság sem, kivált a közlekedés során. Erre hívta fel nemrég a figyelmet Orbán Viktor is a közösségi oldalán.

A hóhelyzet miatt adott ki figyelmeztetést Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ezt írta Orbán Viktor

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!

- jelentette be a kormányfő.