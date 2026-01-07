Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orbán Viktor: Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát

ország
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 09:10
BudapestvárosOrbán Viktor
Orbán Viktor azt írta, a budapestiek ennél többet érdemelnek.
Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán szerda reggel Orbán Viktor. Ebben a miniszterelnök arról beszélt, hogyan vitték csődbe az ország leggazdagabb városát, Budapestet.

KOVÁCS Zoltán; ORBÁN Viktor; GULYÁS Gergely
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Ezt írta Orbán Viktor

Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát. A budapestiek ennél többet érdemelnek

- jelentette ki a posztjában a kormányfő.

Mutatjuk a videót!

 

