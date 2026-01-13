Megható videóval jelentketett Orbán Viktor: Egyenrangú tagjai vagyunk a nemzetnek, határon innen és határon túl

Megható videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, melyben az összetartozás fontosságára hívja fel a figyelmet.
Nincs kisebb és nincs nagyobb. Egyenrangú tagjai vagyunk a nemzetnek, határon innen és határon túl. Köszönjük a támogatást, Kelemen Hunor!
- írta a videóhoz a miniszterelnök.
