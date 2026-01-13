Ónos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megható videóval jelentketett Orbán Viktor: Egyenrangú tagjai vagyunk a nemzetnek, határon innen és határon túl

Megható videóval jelentketett Orbán Viktor: Egyenrangú tagjai vagyunk a nemzetnek, határon innen és határon túl

nemzet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 15:38
összetartozáskelemen hunorvideóOrbán Viktor
Orbán Viktor velős üzenetet fogalmazott meg.
Bors
A szerző cikkei

Megható videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, melyben az összetartozás fontosságára hívja fel a figyelmet

Nincs kisebb és nincs nagyobb. Egyenrangú tagjai vagyunk a nemzetnek, határon innen és határon túl. Köszönjük a támogatást, Kelemen Hunor!

-  írta a videóhoz a miniszterelnök. 

Egyenrangú tagjai vagyunk a nemzetnek, határon innen és határon túl


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu