Döbbenetes véleményt mondtak külföldről Orbán Viktorról a Fidesz-kongresszus után

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott: „Viktor kiemelkedő államférfi”. Majd arról beszélt, hogy „veszélyes időkben” élünk, egyre bizonytalanabb jövővel nézünk szembe.

Fotó: MW

„A biztonság korántsem magától értetődő. Meg kell küzdeni érte és folyamatosan védeni kell. Ehhez józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetők kellenek, akik feltététel nélkül szeretik a hazájukat. Ehhez állhatatosságra és rendíthetetlen bátorságra van szükség” – hívta fel a figyelmet Benjámin Netanjahu, aki úgy fogalmazott:

„Orbán Viktor rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség, hogy megvédje a hazáját és a népét”.

Aleksandar Vucic szerb elnök kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország sikeresen megújította és megerősítette kapcsolatait.

„Jelenleg egész történelmünk során a legjobb együttműködés valósulhat meg közöttünk, valóban közös munkát végezhetünk. És ezt mindannyian Orbán Viktor elkötelezettségének, szorgalmas és odaadó munkájának köszönhetjük, amelyet kapcsolataink érdekében végzett” – mutatott rá.

Kiemelte: a jó, sőt a legjobb kapcsolat kialakítása Szerbiával azonban eltörpül amellett, amit Orbán Viktor a nemzetközi politikai színtéren elért. Orbán Viktor és a Fidesz mindig ragaszkodott a meggyőződéséhez, és senki sem tudta rávenni sem őt, sem a párt vezetését semmire, ami sértette volna a magyar nemzet érdekeit – mondta a politikus.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról beszélt, mindig tudják, hogyan értsék meg egymást, mert magasabb értékek kötik össze őket: a „barátságunk, népünk iránti szeretetünk és nemzeteink közötti szoros kapcsolat. Együtt állunk ki egy olyan Európa mellett, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, büszke kulturális és vallási gyökereire és identitására, erősen védi a határait és biztonságát, bátran támogatja a családot, mint társadalmunk alapegységét, és pragmatikusan védi termelőinket a bürokratikus túlszabályozástól és a zöld ideológiai „agymosástól” – hangoztatta. A politikus azt mondta, hogy ezek Európa alapvető értékei, és reményét fejezte ki, hogy Magyarországon továbbra is ezek maradnak az alapvető értékek.