Orbán Viktor: Várom a kérdéseket!

Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy pár órán belül nemzetközi sajtótájékoztatót tart.
Nemzetközi sajtótájékoztató ma 11-kor élőben itt, a Facebookon.
Várom a kérdéseket!
- írta legfrissebb posztjában a miniszterelnök, aki nemrég arról is beszélt, hogy a kormány a béke és biztonság útját ajánlja a magyaroknak.
