Orbán Viktor: Várom a kérdéseket!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 08:19
A miniszterelnök hamarosan nemzetközi sajtótájékoztatót tart.
Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy pár órán belül nemzetközi sajtótájékoztatót tart.

Nemzetközi sajtótájékoztató ma 11-kor élőben itt, a Facebookon.
Várom a kérdéseket!

- írta legfrissebb posztjában a miniszterelnök, aki nemrég arról is beszélt, hogy a kormány a béke és biztonság útját ajánlja a magyaroknak.

