Orbán Viktor: pár óra és indul a baráti terefere

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 07:23
békeTrump
A miniszterelnök megjegyezte, téma lesz bőven.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy pár óra és indul a "baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel". Mint írta, téma lesz bőven. 

Az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van. Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést. Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk. 
Az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára.

- fogalmazott a miniszterelnök. Megjegyezte, ezzel szemben a kormány a béke és biztonság útját ajánlja a magyaroknak, nem akarnak magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarják lerombolni az országot és a magyar gazdaságot:

Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ben felhatalmazást a magyar emberektől.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
