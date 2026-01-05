Orbán Viktor: pár óra és indul a baráti terefere

Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy pár óra és indul a "baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel". Mint írta, téma lesz bőven.

Az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van. Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést. Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk.

Az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára.

- fogalmazott a miniszterelnök. Megjegyezte, ezzel szemben a kormány a béke és biztonság útját ajánlja a magyaroknak, nem akarnak magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarják lerombolni az országot és a magyar gazdaságot: