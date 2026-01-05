Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orbán Viktor: Szombaton meglátjuk!

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 15:55
miniszterelnöksajtótájékoztató
A miniszterelnök a mai napon tartott sajtótájékoztatót.
Január 5-én, 11 órától tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor. A miniszterelnök utóbb bejelentette, hogy 2, 5 óra alatt 29 kérdező, akiknek a kérdéseire mind választ adtak.

KOVÁCS Zoltán; ORBÁN Viktor; GULYÁS Gergely
Nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Szombaton meglátjuk!

- jelentette ki nemrég a közösségi oldalán a kormányfő, egy videó kíséretében, amely a sajtótájékoztatón készült.

