Ezt még Orbán Viktor sem látta jönni: „Szükség volt a szégyenzacskóra!” – videó

Ennek megfelelően Németh Balázs is vele tartott, amikor betértek a már külföldiek körében is hírhedté vált Pléh-csárdába. És bizony az az emberes adag rántott hús még a miniszterelnökön is kifogott.

Rántott hús a Pléh-csárdában. Nem mamutból volt. Azért szükség volt a szégyenzacskóra!

- írta a videóhoz Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Azért szükség volt a szégyenzacskóra!