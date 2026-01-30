Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Ezt még Orbán Viktor sem látta jönni: „Szükség volt a szégyenzacskóra!” – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 20:40
Mint ismeretes, Orbán Viktor a minap maga kézbesítette az első Nemzeti Petíciót, méghozzá a Németh Balázs választókörzetében.
Ennek megfelelően Németh Balázs is vele tartott, amikor betértek a már külföldiek körében is hírhedté vált Pléh-csárdába. És bizony az az emberes adag rántott hús még a miniszterelnökön is kifogott. 

Rántott hús a Pléh-csárdában. Nem mamutból volt. Azért szükség volt a szégyenzacskóra!

- írta a videóhoz Orbán Viktor

Orbán Viktor: Azért szükség volt a szégyenzacskóra!

 

