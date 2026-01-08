Orbán Viktor: Magyarország egy MAGYAR ország

"Magyarország egy MAGYAR ország" - emelte ki a Facebook-oldalán közzétett posztjában Orbán Viktor, amelyben egy videót is megosztott.

Meggyőződésem, hogy Brüsszelben az Európai Uniónak tagjaként csak akkor lehet értelmes politikát folytatni, ha szuverén vagy. Magyarország nem akar semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, sőt, miután az alapszerződés kifejezetten megadja a lehetőséget Magyarország számára, hogy nem egy föderális Európai Uniónak legyen a tagja, ezekhez a jogainkhoz ragaszkodunk, ideértve a szuverén külpolitikát is, ideértve a szuverén energiapolitikát és sorolhatnám tovább. Tehát a jövőnket az Unión belül képzeljük el, a NATO védelmi pajzsának biztonságában, szuverén külpolitikát és szuverén gazdaságpolitikát folytatva

