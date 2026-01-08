Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orbán Viktor: Magyarország egy MAGYAR ország

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 10:41
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
"Magyarország egy MAGYAR ország" - emelte ki a Facebook-oldalán közzétett posztjában Orbán Viktor, amelyben egy videót is megosztott.

Friss videót osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt mondta el Orbán Viktor

Meggyőződésem, hogy Brüsszelben az Európai Uniónak tagjaként csak akkor lehet értelmes politikát folytatni, ha szuverén vagy. Magyarország nem akar semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, sőt, miután az alapszerződés kifejezetten megadja a lehetőséget Magyarország számára, hogy nem egy föderális Európai Uniónak legyen a tagja, ezekhez a jogainkhoz ragaszkodunk, ideértve a szuverén külpolitikát is, ideértve a szuverén energiapolitikát és sorolhatnám tovább. Tehát a jövőnket az Unión belül képzeljük el, a NATO védelmi pajzsának biztonságában, szuverén külpolitikát és szuverén gazdaságpolitikát folytatva

- mondta el a felvételen Orbán Viktor.

Mutatjuk a videót!

 

