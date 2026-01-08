Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orbán Viktor elárulta, Ukrajna ennyi pénzt kér a következő 10 évre

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 07:55
Orbán Viktor szerint Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást. "Ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől. Ők pedig tőlünk."

A tegnapi kormányülésen meghallgattuk Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet. Az eredmény egészen rémisztő. A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket. Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit.
Na, ez az, amiből mi, magyarok nem kérünk! Bóka miniszter jelentését nyilvánosságra hozzuk, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között.

- írta a miniszterelnök.

 

