Soha nem látott videót osztott meg Orbán Viktor

A Fidesz kampánya a 2026-os országgyűlési választásra igen izgalmasan indult, ugyanis az erős beszédek és üzenetek mellett látványos előadások és sztárfellépők színesítették az eseményt.

A budapesti Hungexpón megrendezett Fidesz-kongresszuson emellett pedig hivatalosan is bemutatta Orbán Viktor mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. A szombati eseményről Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett. Az őszinteség teremti meg a tiszta, egyenes beszédet - írta a miniszterelnök. Orbán Viktor: Az őszinteség teremti meg a tiszta, egyenes beszédet