Soha nem látott videót osztott meg Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 17:01
A Fidesz kampánya a 2026-os országgyűlési választásra igen izgalmasan indult, ugyanis az erős beszédek és üzenetek mellett látványos előadások és sztárfellépők színesítették az eseményt.
A budapesti Hungexpón megrendezett Fidesz-kongresszuson emellett pedig hivatalosan is bemutatta Orbán Viktor mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. A szombati eseményről Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett. 

Az őszinteség teremti meg a tiszta, egyenes beszédet

- írta a miniszterelnök. 

