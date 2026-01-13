Soha nem látott videót osztott meg Orbán Viktor

A budapesti Hungexpón megrendezett Fidesz-kongresszuson emellett pedig hivatalosan is bemutatta Orbán Viktor mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. A szombati eseményről Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett.
Az őszinteség teremti meg a tiszta, egyenes beszédet
- írta a miniszterelnök.
