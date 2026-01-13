Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: A brüsszeli terv készen van, Magyarországot háborúba sodorná

Brüsszel
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 16:47
háborúvideóOrbán Viktor
A brüsszeli terv készen van - írta kezességi oldalán a magyar miniszterelnök.
Bors
Orbán Viktor szerint Brüsszel háborúba sodorná Magyarországot. 

Magyarországot háborúba sodorná. Ennek egyetlen akadálya mi vagyunk. Csak mi tudjuk megvédeni Magyarországot a háborútól, mert csak mi tudunk és akarunk nemet mondani Brüsszelnek. Ez a való világ

- fogalmazott.

A kormányfő végezetül kijelentette:

A Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor: A brüsszeli tervkészen van, Magyarországot háborúba sodorná

 

