Orbán Viktor: A brüsszeli terv készen van, Magyarországot háborúba sodorná

Orbán Viktor szerint Brüsszel háborúba sodorná Magyarországot.
Magyarországot háborúba sodorná. Ennek egyetlen akadálya mi vagyunk. Csak mi tudjuk megvédeni Magyarországot a háborútól, mert csak mi tudunk és akarunk nemet mondani Brüsszelnek. Ez a való világ
- fogalmazott.
A kormányfő végezetül kijelentette:
A Fidesz a biztos választás!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.