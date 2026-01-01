Orbán Viktor: Háború vs. béke. Ez az idei választások tétje

Az idő szinte rohan: a mai napon kezdetét vette 2026, ami egyben azt is jelenti, már csak pár hónap maradt hátra a választásokig. Orbán Viktor miniszterelnök ennek kapcsán ismét rámutatott arra, mennyire nagy a tétje az idei választásnak.
Háború vs. béke. Ez az idei választások tétje
- jelentette ki a Facebook-oldalán a kormányfő, egy videó kíséretében.
Mutatjuk!
