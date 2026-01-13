Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Sulyok Tamás bejelentését: itt a válasza

Sulyok Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 12:09
2026VálasztásokáprilisOrbán Viktor
Orbán Viktor így reagált Sulyok Tamás bejelentésére.
Bors
A szerző cikkei

Mint azt a Bors megírta, Sulyok Tamás nemrég fontos bejelenést tett a közösségi oldalán a 2026-as választásokról, mely szerit a szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.

A bejelentésre most Orbán Viktor is reagált a Facebook-oldalán:

Április 12. A biztos választás!

- írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Április 12. A biztos választás!


 

