Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Sulyok Tamás bejelentését: itt a válasza

Mint azt a Bors megírta, Sulyok Tamás nemrég fontos bejelenést tett a közösségi oldalán a 2026-as választásokról, mely szerit a szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.
A bejelentésre most Orbán Viktor is reagált a Facebook-oldalán:
Április 12. A biztos választás!
- írta a miniszterelnök.
