SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor bejelentette: megvolt a bemelegítés

sajtótájékoztató
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 10:38
orbán viktornemzetközi sajtótájékoztató
Orbán Viktor ma 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nemzetközi sajtótájékoztatót tart ma 11 órától Orbán Viktor. A miniszterelnök nemrég arról számolt be a közösségi oldalán, hogy már megtörtént a "bemelegítés".

Nemzetközi sajtótájékoztatót tart ma Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Várja a kérdéseket Orbán Viktor

Bemelegítés ✅ Jöhetnek a kérdések!

- jelentette be nemrég a közösségi oldalán a kormányfő, egy videó kíséretében. Ebben többek közt azt is elmondta, nagyjából ötven kérdésre számít.

Lehet, hogy itt is alszunk!

- jegyezte meg a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu