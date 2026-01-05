Orbán Viktor bejelentette: megvolt a bemelegítés

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nemzetközi sajtótájékoztatót tart ma 11 órától Orbán Viktor. A miniszterelnök nemrég arról számolt be a közösségi oldalán, hogy már megtörtént a "bemelegítés".

Nemzetközi sajtótájékoztatót tart ma Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Várja a kérdéseket Orbán Viktor

Bemelegítés Jöhetnek a kérdések!

- jelentette be nemrég a közösségi oldalán a kormányfő, egy videó kíséretében. Ebben többek közt azt is elmondta, nagyjából ötven kérdésre számít.

Lehet, hogy itt is alszunk!

- jegyezte meg a miniszterelnök.