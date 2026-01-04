Orbán Viktor nagy bejelentést tett, ez a helyzet január 1-től

Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentességet kiterjesztették a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is.
A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket.
- írta a miniszterelnök.
