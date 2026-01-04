SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orbán Viktor nagy bejelentést tett, ez a helyzet január 1-től

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 17:02
Mint fogalmazott a miniszterelnök, a család a legnagyobb érték.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentességet kiterjesztették a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is.

A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket.

- írta a miniszterelnök.

