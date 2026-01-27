Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az nem kockáztat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 20:18
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor.
"Aki ránk szavaz, az nem kockáztat" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

Aki ránk szavaz, az biztosra megy. Aki ránk szavaz, az biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

