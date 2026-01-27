Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az nem kockáztat

"Aki ránk szavaz, az nem kockáztat" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Aki ránk szavaz, az biztosra megy. Aki ránk szavaz, az biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!
- tette hozzá a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
