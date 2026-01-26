Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kétszámjegyű előnnyel fordul a Fidesz a kampánystartra - Közölte a Magyar Társadalomkutató

közvélemény-kutatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 06:57
Tisza PártFidesz
Az új év sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt. A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is kétszámjegyű. A felmérés alapján a Mi Hazánk Mozgalom áll a harmadik helyen, így egy „most vasárnapi” választás után hárompárti Országgyűlés alakulna.

A Magyar Társadalomkutató 2026. január 22–23. között végzett közvélemény-kutatása szerint a kormánypártok támogatottsága az aktív szavazó pártválasztók között 51 százalék, vagyis minden második választó a Fidesz–KDNP-re adná le voksát. A Tisza Párt 41 százalékos támogatottsággal a második helyen áll, lemaradása továbbra is tíz százalékpont a kormánypártok mögött. Bár a párt támogatottsága némileg változott, a mérsékelt növekedés nem a Fidesz–KDNP táborából, hanem elsősorban más kormányellenes pártok, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt rovására történt. A felmérés alapján a parlamenti küszöböt rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át, amely immár több hónapja stabilan 5 százalék feletti eredményt ér el. A Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció továbbra is jelentősen elmarad a bejutási küszöbtől, miközben egyéb pártok támogatottsága gyakorlatilag nem mérhető.

Az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártok számára kedvezően alakultak. A külpolitikai aktivitás, valamint a jóléti programok – így különösen az anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – érdemben hozzájárultak a közbeszéd tematizálásához és a kormánypárti szavazóbázis mobilizációjához. A Tisza Párt az előző adatfelvételhez képest mérsékelt erősödést mutat, támogatottsága azonban továbbra is csak hibahatáron belül haladja meg a novemberi szintet. A kutatás újfent megerősíti, hogy a párt növekedése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának átrendeződéséből fakadt, és ezen túl korlátozott növekedési potenciállal rendelkezik. A januári adatok alapján egy „most vasárnapi” választás hárompárti Országgyűlést eredményezne.

Az 1000 fős telefonos kutatás 2026. január 22. és 23. között készült. Bázis: aktív szavazó pártválasztók. Az értékek százalékban értendőek. A kerekítések miatt az eredmények összege eltérhet 100-tól. Hibahatár: ± 3,16 százalék.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu