Szívmelengető videó: nem akármilyen ajándékot kapott Orbán Viktor

Bár még nincsen húsvét, máris kisnyulat kapott Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen három generáció: egy nagymama, egy édesanya és a kisunoka társaságában látható, majd a nagymama felidézte azt, ahogy évekkel ezelőtt az ő lánya 25 évvel ezelőtt adott a kormányfőnek a Szivárvány Színház színpadán egy plüssnyuszit.
Most is hoztunk egyet, hogy ne legyen egyedül
- tette hozzá az asszony, majd ezután a kisunoka adta át a miniszterelnöknek a kisnyulat.
