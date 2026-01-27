Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Szívmelengető videó: nem akármilyen ajándékot kapott Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 18:59
Megható felvételt osztott meg Orbán Viktor.
Bár még nincsen húsvét, máris kisnyulat kapott Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen három generáció: egy nagymama, egy édesanya és a kisunoka társaságában látható, majd a nagymama felidézte azt, ahogy évekkel ezelőtt az ő lánya 25 évvel ezelőtt adott a kormányfőnek a Szivárvány Színház színpadán egy plüssnyuszit.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Szívmelengető videót osztott meg Orbán Viktor / Fotó: MW

Most is hoztunk egyet, hogy ne legyen egyedül

- tette hozzá az asszony, majd ezután a kisunoka adta át a miniszterelnöknek a kisnyulat.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

