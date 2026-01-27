Orbán Viktor: Náluk nem téma a kimaradás

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 14:17
brüsszelOrbán Viktor
Brüsszel háborúba készül - közölte a miniszterelnök.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy "náluk nem téma a kimaradás".

Brüsszel háborúba készül. A hazai kiszolgálóik pedig azt a feladatot hajtják végre, amire Brüsszeltől utasítást kapnak. A Tisza párt nem fogja megvédeni Magyarországot a háborútól, mert nem ez az utasítás.

- írta a miniszterelnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
