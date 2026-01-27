Orbán Viktor: Náluk nem téma a kimaradás

Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy "náluk nem téma a kimaradás".
Brüsszel háborúba készül. A hazai kiszolgálóik pedig azt a feladatot hajtják végre, amire Brüsszeltől utasítást kapnak. A Tisza párt nem fogja megvédeni Magyarországot a háborútól, mert nem ez az utasítás.
- írta a miniszterelnök.
