Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Kiemelten figyelünk a fedél nélkül élőkre is

operatív törzs
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 09:08
orbán viktorpintér sándorhajléktalan
Orbán Viktor kiemelte: vigyázzunk egymásra.
Bors
A szerző cikkei

"Kiemelten figyelünk a fedél nélkül élőkre is. Vigyázzunk egymásra!" - írta csütörtök reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor /Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Új videót tett közzé Orbán Viktor

A felvételen a miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult egy kérdéssel. A hajléktalanokról a jelenlegi időjárási körülmények között gondoskodni kell, ami az önkormányzatokhoz tartozó feladat. A kérdés az volt, a hóhelyzet miatt felállított Operatív Törzs foglalkozik-e ezzel?

Önkormányzati feladat, de ettől függetlenül a szociális területért felelős Fülöp államtitkár úr feladatot kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki. Azonkívül vörös riasztást rendeltünk el ezen a területen. Ennél ez a vörös riasztás azt jelenti, hogy felszabadítottuk a személyi korlátokat a hajléktalan ellátóintézetekben. Jelen pillanatban is több mint 20% még a szabad hely, de gyakorlatilag az országban nyilvántartott, vagy anélkül megjelenő hajéktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését

- magyarázta el Pintér Sándor.

Ha jól értem, akkor azt mondhatjuk, hogy a hajléktalan szállásokon több helyünk van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon


- vonta le a következtetést a miniszterelnök, amit a belügyminiszter is alátámasztott, majd hozzátette, a rendőrjárőrök megkapták azt az utasítást, hogy ha hajléktalan találnak szabad területen, akkor őket szállítsák be a hajléktalan szállókra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu