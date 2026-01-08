Orbán Viktor: Kiemelten figyelünk a fedél nélkül élőkre is

"Kiemelten figyelünk a fedél nélkül élőkre is. Vigyázzunk egymásra!" - írta csütörtök reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

A felvételen a miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult egy kérdéssel. A hajléktalanokról a jelenlegi időjárási körülmények között gondoskodni kell, ami az önkormányzatokhoz tartozó feladat. A kérdés az volt, a hóhelyzet miatt felállított Operatív Törzs foglalkozik-e ezzel?

Önkormányzati feladat, de ettől függetlenül a szociális területért felelős Fülöp államtitkár úr feladatot kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki. Azonkívül vörös riasztást rendeltünk el ezen a területen. Ennél ez a vörös riasztás azt jelenti, hogy felszabadítottuk a személyi korlátokat a hajléktalan ellátóintézetekben. Jelen pillanatban is több mint 20% még a szabad hely, de gyakorlatilag az országban nyilvántartott, vagy anélkül megjelenő hajéktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését

- magyarázta el Pintér Sándor.

Ha jól értem, akkor azt mondhatjuk, hogy a hajléktalan szállásokon több helyünk van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon



- vonta le a következtetést a miniszterelnök, amit a belügyminiszter is alátámasztott, majd hozzátette, a rendőrjárőrök megkapták azt az utasítást, hogy ha hajléktalan találnak szabad területen, akkor őket szállítsák be a hajléktalan szállókra.