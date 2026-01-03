Orbán Viktor: Nincs magyar érintettje a venezuelai katonai akciónak

„A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában” – írja bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.
A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában
– teszi hozzá.
