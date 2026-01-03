Orbán Viktor: Nincs magyar érintettje a venezuelai katonai akciónak

SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 20:22
A Venezuelában végrehajtott katonai műveletnek nincs magyar érintettje vagy sérültje – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány folyamatos kapcsolatban áll a térségbeli nagykövetségekkel, és egyeztetett a magyar energiaszektor kulcsszereplőivel is annak érdekében, hogy a venezuelai válság esetleges árfelhajtó hatásait Magyarországon kivédjék.

„A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában” – írja bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában

– teszi hozzá.

