Orbán Viktor: Nincs magyar érintettje a venezuelai katonai akciónak

A Venezuelában végrehajtott katonai műveletnek nincs magyar érintettje vagy sérültje – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány folyamatos kapcsolatban áll a térségbeli nagykövetségekkel, és egyeztetett a magyar energiaszektor kulcsszereplőivel is annak érdekében, hogy a venezuelai válság esetleges árfelhajtó hatásait Magyarországon kivédjék.

