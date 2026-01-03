Donald Trump háborúja a drog ellen Venezuelában

Robbanások ébresztették a venezuelai Caracas lakóit január 3-án hajnalban. Még csipás szemmel füstoszlopot láttak, a város déli része pedig – egy nagyobb katonai bázis közelében – áram nélkül maradt. Caracas „súlyos katonai agressziónak” minősítette az akciót, rendkívüli állapotot hirdetett, és mozgósításra szólított fel.

Caracas a légi csapás idején Fotó: AFP / AFP

Gustavo Petro kolumbiai elnök sürgősségi egyeztetést kért az Amerikai Államok Szervezetétől és az ENSZ-től. Egy névtelen amerikai tisztviselő pedig a Fox Newsnak megerősítette: az Egyesült Államok hajtott végre csapásokat.

A hírszolgáltatás nem állt le, rendkívüli állapotot hirdettek Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Washington hónapok óta erős nyomást gyakorol Caracasra: az amerikai fél Madurót kábítószer-kereskedelmi hálózat vezetésével vádolja, és szeptember óta műveleteket folytat a Karib-térségben és a Csendes-óceán keleti részén a drogcsempésznek tartott hajók ellen. Trump decemberben már belengette, hogy a légicsapások szárazföldi célpontokra is kiterjedhetnek, az év végén pedig egy venezuelai kikötő környéki csapást is megerősített: ott, „ahol a kábítószerrel megrakott hajókat töltik meg”. Venezuela kormánya aktívan elősegítette a Kolumbiából érkező illegális szerek kereskedelmét. Ezek a szerek pedig így elárasztották Amerikát és Európát.

Donald Trump most a Truth Socialon „nagyszabású csapásról” írt. Azt is állította: elfogták Nicolás Madurót a feleségével. Őket együtt repülőgéppel vittek ki az országból.