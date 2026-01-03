Donald Trump háborúja a drog ellen Venezuelában

Robbanások ébresztették a venezuelai Caracas lakóit január 3-án hajnalban. Még csipás szemmel füstoszlopot láttak, a város déli része pedig – egy nagyobb katonai bázis közelében – áram nélkül maradt. Caracas „súlyos katonai agressziónak” minősítette az akciót, rendkívüli állapotot hirdetett, és mozgósításra szólított fel.
Gustavo Petro kolumbiai elnök sürgősségi egyeztetést kért az Amerikai Államok Szervezetétől és az ENSZ-től. Egy névtelen amerikai tisztviselő pedig a Fox Newsnak megerősítette: az Egyesült Államok hajtott végre csapásokat.
Washington hónapok óta erős nyomást gyakorol Caracasra: az amerikai fél Madurót kábítószer-kereskedelmi hálózat vezetésével vádolja, és szeptember óta műveleteket folytat a Karib-térségben és a Csendes-óceán keleti részén a drogcsempésznek tartott hajók ellen. Trump decemberben már belengette, hogy a légicsapások szárazföldi célpontokra is kiterjedhetnek, az év végén pedig egy venezuelai kikötő környéki csapást is megerősített: ott, „ahol a kábítószerrel megrakott hajókat töltik meg”. Venezuela kormánya aktívan elősegítette a Kolumbiából érkező illegális szerek kereskedelmét. Ezek a szerek pedig így elárasztották Amerikát és Európát.
Donald Trump most a Truth Socialon „nagyszabású csapásról” írt. Azt is állította: elfogták Nicolás Madurót a feleségével. Őket együtt repülőgéppel vittek ki az országból.
