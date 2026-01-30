Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Mit rejteget a mobilján Magyar Péter? Őrjöngve kereste a mobilját Esztergomban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 19:10
Ordenáré módon kezdett ordítozni a Tisza Párt elnöke.
Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi munkacsoportjának vezetője hosszas mérlegelés után hagyta ott a Tisza Pártot. A férfi szerint Magyar Péter céljai és viselkedése egyre vállalhatatlanabbá váltak. Az Index kibeszélő műsorában olyan konkrét eseteket is említett Csercsa, amelyek alaposan leírják Magyar Péter autokrata személyiségét – írja a Ripost

Csercsa Balázs fontos szerepet töltött be a Tisza Pártban, de elege lett a hazugságokból. Magyar Péterről különösen lesújtó a véleménye

Magyar Péter őrjöngött Esztergomban

Csercsa konkrét példát is mondott arra, amikor Magyar Péter megalázó helyzetbe hozta a Tisza-sziget tagjait.

Amikor Magyar Péter Esztergomba látogatott, a fórum végén elindult a kék autójába, de egyszer csak kicsapódott az ajtó, és „nagyon ordenáré módon elkezdett kiabálni, hogy hol van a telefonom, nem találom a telefont”. Mindenki azonnal keresni kezdte a telefont.

Később kiderült, hogy ott volt a széken, ahol ő maga hagyta. De akkor sem tudott megnyugodni, hanem azt kezdte el követelni, hogy hol van az a 14 pizza, amit ő elvárt, hogy az ott legyen, amikor végez a fórumával. A pizzát a Tisza-szigeteknek kellett megrendelniük és fizetniük.

– emlékezett vissza a korábbi tiszás, aki szerint ez nem egyedülálló eset volt.

Akik Magyar Péterrel szorosan együtt dolgoznak, azok pontosan jól tudják, hogy ő ilyen kirohanásokra nagyon is hajlamos 

– jegyezte meg.

Brüsszeli nyomásra valóban adóemelésre készül a Tisza Párt

Az Index néhány hónappal ezelőtt egy 600 oldalas dokumentumot tett közzé, amely a Tisza Párt gazdasági terveit tartalmazta. Magyar Péter mindvégig tagadta, hogy közük lenne a megszorítócsomaghoz. 

Csercsa elmondta, hogy hallott beszélgetéseket olyan témákról a Tisza Párton belül, amelyek ebben a dokumentumban is megjelentek. Ilyen például a vagyonadó kérdése.

Felszaladt a szemöldököm. Nagyon sok beszélgetés folyt róla. A legtöbb munkacsoportban külső és belső szakértők is dolgoztak. A legfőbb kérdés az volt, hogy mennyi legyen az az összeghatár, ami fölött megadóztatják az embereket. Már olyan elrugaszkodott elképzeléseket is hallottam, hogy ez már akár 500 milliótól is előfordulhat

részletezte.

A többkulcsos adó szinte nem is kérdés.

Én minden szakértőtől ezt hallottam. A Tisza Párton belül nem is kérdés, hogy ez szükséges és jó. Csak azt nem értik sokan, hogy ezt miért nem lehet nyíltan felvállalni

– jegyezte meg. Csercsa Balázs szerint Dálnoki Áron éppen ezért távozott a Tiszából, mert híve volt a többkulcsos adónak, és nem tetszett neki, hogy ezt a párt nem vállalja fel. Csercsa szerint Magyar Péter maga jelentette be, hogy létezik konvergenciaprogram. Augusztus 20-án, a pannonhalmi beszédében 10 pontot jelentett be, amelyek közül a legtöbb 2035-ig szólt.

Csak miután az Index ezt megjelentette, ezt a dokumentumot, akkor egy nagy kavarodás keletkezett a központban, és akkor vették le a napirendről. Érdekes módon teljesen elhallgattak ezekről a pannonhalmi ígéretekről

 – mondta. Szerinte ekkor rohamtempóban kezdtek el egy új gazdasági programot kidolgozni, amelyet a kampányban fel lehet használni. Csercsa összességében hitelesnek tartja a dokumentumot, mint tanulmánygyűjteményt.

