Deák Dániel: mostanra omlik össze a Tisza Párt

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 10:23
Magyar PéterFidesz-kongresszus
Magyar Péter aktivistahálózata komolyan vesztett a lendületéből.

Deák Dániel a Fideszt és a Tisza Pártot érintő elemzést tett közzé Facebook-oldalán:

"Miközben a Fidesz ma a kongresszussal teljes kampányüzemmódba kapcsol, a kiszivárgó információk szerint a Tisza aktivistahálózata összeomlóban van.

A Tisza Párt hátországát biztosító aktivistahálózatban ugyanis konfliktusok alakultak ki, ami sok helyen a csoportok felbomlásával járt. Forsthoffer Ágnes – akit Magyar Péter még tavaly szeptemberben nevezett ki a Tisza-szigeteket irányító alelnöknek – felmérte a szigetek állapotát, és ebből kiderült, hogy azok 20 százaléka megszűnt vagy teljesen inaktívvá vált – tudta meg a Magyar Nemzet.

A kiszivárgó hírek szerint Magyar Péter meglehetősen hisztérikusan reagált a hírre, és Radnai Márkot, a Tisza másik alelnökét hibáztatta. Radnai azonban azzal védekezett, hogy már nem ő, hanem Forsthoffer Ágnes felel a szigetekért, és az ő idején még rendben mentek a dolgok; azóta történt, hogy a szigetek ötöde befuccsolt.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szigetek egyre kevésbé lelkesek és egyre fáradtabbak. Az év végén mintegy 100 sziget jelezte a központnak, hogy december 15. és január 15. között nem szeretnének dolgozni, inkább pihennének és ünnepelnének. 

A fő problémát az jelenti, hogy sok helyen nem az nyert az „előválasztáson”, akit helyben a szigetek támogattak, és nem akarják, hogy egy felülről odahelyezett figura mozgassa őket" - írja.

