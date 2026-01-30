Kiugrott tiszás: Magyar Péter maga ismerte el Pannonhalmán, hogy a létezik a Tisza megszorító csomagja

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője megdöbbentő állításokat tett az Index kibeszélő műsorában. Beszélt arról, hogy Magyar Péter Esztergomban Őrjöngve kereste a telefonját, azt is elmondta, hogy Magyar Péter megkérdezte, hogy b*zi-e, és arról is vallott, hogy a Tisza 600 oldalas megszorítócsomagja valóban létezik.

Csercsa Balázs emlékeztetett: Magyar Péter augusztus 20-án Pannonhalmán ismerte el a konvergencia program létezését

Az Index néhány hónappal ezelőtt egy 600 oldalas dokumentumot tett közzé, amely a Tisza Párt gazdasági terveit tartalmazta. Magyar Péter azóta is tagadja annak valódiságát, Csercsa Balázs szerint azonban ez csak mese – írja a Ripost.

Csercsa elmondta, hogy hallott beszélgetéseket olyan témákról a Tisza Párton belül, amelyek ebben a dokumentumban is megjelentek. Ilyen például a vagyonadó kérdése.

Felszaladt a szemöldököm. Nagyon sok beszélgetés folyt róla. A legtöbb munkacsoportban külső és belső szakértők is dolgoztak. A legfőbb kérdés az volt, hogy mennyi legyen az az összeghatár, ami fölött megadóztatják az embereket. Már olyan elrugaszkodott elképzeléseket is hallottam, hogy ez már akár 500 milliótól is előfordulhat

– részletezte.

A többkulcsos adó szinte nem is kérdés.

Én minden szakértőtől ezt hallottam. A Tisza Párton belül nem is kérdés, hogy ez szükséges és jó. Csak azt nem értik sokan, hogy ezt miért nem lehet nyíltan felvállalni

– jegyezte meg, majd hozzátette: Dálnoki Áron éppen ezért távozott a Tiszából, mert híve volt a többkulcsos adónak, és nem tetszett neki, hogy ezt a párt nem vállalja fel. Csercsa szerint Magyar Péter maga jelentette be, hogy létezik konvergenciaprogram. Augusztus 20-án, a pannonhalmi beszédében 10 pontot jelentett be, amelyek közül a legtöbb 2035-ig szólt.

Csak miután az Index ezt megjelentette, ezt a dokumentumot, akkor egy nagy kavarodás keletkezett a központban, és akkor vették le a napirendről. Érdekes módon teljesen elhallgattak ezekről a pannonhalmi ígéretekről

– mondta Csrecsa az Index kibeszélő műsorában.

Szerinte ekkor rohamtempóban kezdtek el egy új gazdasági programot kidolgozni, amelyet a kampányban fel lehet használni. Csercsa összességében hitelesnek tartja a dokumentumot, mint tanulmánygyűjteményt.

Ez egy tanulmánygyűjtemény, amely alapján a konvergencia program elkészült

– jelentette ki.