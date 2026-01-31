Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter bűnöző verőembereket küldött Lázár János fórumára

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 14:45
fideszmagyar péterlázár jános
Erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.
"Magyar Péter bűnöző verőembereket küldött Lázár János fórumára" - írta a közösségi oldalán közzétett posztjában Szentkirályi Alexandra, egy videó kíséretében.

Erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Ebből hatalmas baj is történhetett volna! Milyen gyáva kis ember az ilyen? Nem mert odamenni és elmondani, amit akar?  Lázár János meg rég bocsánatot kért már, ezzel olyat tett amire Magyar Péter egész életében képtelen volt. Nem kért bocsánatot a megalázott nőktől, a sértegetett idősektől a semmibe vett szavazóitól. Hazug, képmutató alak, aki mindenben csak a hergelést látja és azt, hogy a magyarokat egymás ellen fordítsa. Ezért is fog veszíteni áprilisban, ezért is a Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a frakcióvezető.

Mutatjuk Szentkirályi Alexandra videóját!

 

