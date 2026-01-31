Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter bűnöző verőembereket küldött Lázár János fórumára

"Magyar Péter bűnöző verőembereket küldött Lázár János fórumára" - írta a közösségi oldalán közzétett posztjában Szentkirályi Alexandra, egy videó kíséretében.
Ebből hatalmas baj is történhetett volna! Milyen gyáva kis ember az ilyen? Nem mert odamenni és elmondani, amit akar? Lázár János meg rég bocsánatot kért már, ezzel olyat tett amire Magyar Péter egész életében képtelen volt. Nem kért bocsánatot a megalázott nőktől, a sértegetett idősektől a semmibe vett szavazóitól. Hazug, képmutató alak, aki mindenben csak a hergelést látja és azt, hogy a magyarokat egymás ellen fordítsa. Ezért is fog veszíteni áprilisban, ezért is a Fidesz a biztos választás!
- tette hozzá a frakcióvezető.
