Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szentkirályi Alexandra: Emlékszünk még a 2010 előtti időkre

baloldal
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 14:38
Szentkirályi Alexandrabrüsszelben
Most úgy tűnik, a baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – fejtette ki Szentkirályi Alexandra.
Bors
A szerző cikkei

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban emelte ki, "emlékszünk még a 2010 előtti időkre".

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke
Fotó: Máté Krisztián /  Bors

A megszorításokra, amikor Bajnai Gordon és a bankok diktáltak, a magyar családok pedig fizettek. Amikor nem számított a rezsi, nem számítottak a munkahelyek, csak az, hogy a számok jól mutassanak Brüsszelben. Most úgy tűnik, a baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – csak más csomagolásban

- fogalmazott. Hozzátette, a Tisza Párt politikusai olyan emberek, akik eddig nemzetközi cégek profitját hajszolták, vagy globalista érdekeket képviseltek a politikában. Az is közös bennük, hogy soha nem a magyar családok oldalán álltak.

Ne dőljünk be nekik: a Kapitány Istvánokat és Orbán Anitákat nem véletlenül küldték ide. Azért vannak itt, hogy ezek a hatalmi és pénzügyi érdekkörök jól járjanak. Hogy a nyugati bankok és nagy energiacégek újra szabadon nyúzhassák a magyarokat, és ne kelljen hozzájárulniuk a közöshöz. És azt is tudjuk, hova vezetne mindez, ha hatalomra jutnának: menne a levesbe a rezsicsökkentés, megnyirbálnák a támogatásokat, megemelnék az adókat. Ezt a filmet már láttuk.
 

- Szentkirályi Alexandra hozzátette, a magyarok ennél sokkal többet érdemelnek, ezért is: a Fidesz a biztos választás.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu