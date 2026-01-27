Szentkirályi Alexandra: Emlékszünk még a 2010 előtti időkre

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban emelte ki, "emlékszünk még a 2010 előtti időkre".

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke

Fotó: Máté Krisztián / Bors

A megszorításokra, amikor Bajnai Gordon és a bankok diktáltak, a magyar családok pedig fizettek. Amikor nem számított a rezsi, nem számítottak a munkahelyek, csak az, hogy a számok jól mutassanak Brüsszelben. Most úgy tűnik, a baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – csak más csomagolásban

- fogalmazott. Hozzátette, a Tisza Párt politikusai olyan emberek, akik eddig nemzetközi cégek profitját hajszolták, vagy globalista érdekeket képviseltek a politikában. Az is közös bennük, hogy soha nem a magyar családok oldalán álltak.

Ne dőljünk be nekik: a Kapitány Istvánokat és Orbán Anitákat nem véletlenül küldték ide. Azért vannak itt, hogy ezek a hatalmi és pénzügyi érdekkörök jól járjanak. Hogy a nyugati bankok és nagy energiacégek újra szabadon nyúzhassák a magyarokat, és ne kelljen hozzájárulniuk a közöshöz. És azt is tudjuk, hova vezetne mindez, ha hatalomra jutnának: menne a levesbe a rezsicsökkentés, megnyirbálnák a támogatásokat, megemelnék az adókat. Ezt a filmet már láttuk.



- Szentkirályi Alexandra hozzátette, a magyarok ennél sokkal többet érdemelnek, ezért is: a Fidesz a biztos választás.