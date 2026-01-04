Így hurcolta el Madurót a Delta Force - videó

A venezuelai elnököt és feleségét Caracasból először helikopterrel a Karib-tengeren lévő amerikai haditengerészeti hajóra szállították, majd New Yorkba vitték - írja a Magyar Nemzet.

Nicolas Maduro és felesége Fotó: AFP/Venezuelan Presidency

A közösségi médiában több videófelvétel is megjelent, amelyen látható, ahogyan Maduro bilincsbe verve megérkezik a DEA bázisára.

A venezuelai elnök öltözékén jól látszik, hogy – ahogyan azt a sajtóhírek is megerősítették – teljesen váratlanul érte a támadás.

Donald Trump a katonai akcióról azt mondta: az Egyesült Államok történetének egyik legmegdöbbentőbb és leghatékonyabb katonai fellépésével egy törvényen kívüli diktátort állítottak bíróság elé. Az Absolute Resolve művelet hónapokig tartó titkos katonai és hírszerzési tervezés eredménye volt. Ez alatt az időszak alatt az amerikai erők megerősítették a jelenlétüket Venezuela közelében, célba vették az állítólagos kábítószer-csempész útvonalakat, és részletes információkat gyűjtöttek Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról.