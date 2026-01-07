Lázár János megmutatta: Csapataink harcban állnak

Közel 1000 ember dolgozik a MÁV-csoportnál közvetlenül a hóhelyzet kezelésén, a hó okozta műszaki vagy fizikai akadályok elhárításán, a meghibásodások megelőzésén. Folyamatos készenlétet tartunk, munkatársaink az éjjeli és a hajnali órákban is terepen vannak: mára virradóan összesen mintegy 1200 db kitérő takarítását végezték el. Az intenzív havazás miatt sok helyre többször is vissza kellett térniük az éjszaka folyamán. Minden hadra fogható járművünk sínen és úton van, a megerősített hóügyelet érdekében csak a személyszállító társasághoz több, mint 220 kollégát hívtunk be rendkívüli szolgálatba