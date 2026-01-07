Lázár János: mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:16
"Az áru várhat, az utas nem: a havazás legintenzívebb időszakában mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton" - írta az építési és közlekedési miniszter, Lázár János szerdán a Facebook-oldalán.

Erről számolt be Lázár János / Fotó:  Forrás: MW

Ezt írta Lázár János

Lázár János közölte, jóváhagyta, hogy a MÁV-csoport pályaműködtető vállalata átmenetileg várakoztassa a tehervonatokat, hogy ezzel is utat biztosíthasson a hálózaton feltorlódó személyszállító vonatoknak.

 

Tehervonat híján kevesebb váltóállításra van szükség, ami csökkenti a meghibásodások esélyét, ráadásul a pályán meghibásodó tehervonat mentése és eltávolítása hó nélkül is összetett művelet, most azonban kifejezetten időigényes feladatot jelent a szakemberek számára

 - fejtette ki a miniszter.

Lázár János kiemelte, "ezzel most nem veszíthetünk időt: első a személyközlekedés fenntartása".

Bár a ma hajnalra ránk szakadt, 10 éve nem látott mennyiségű hó ma már több helyen okoz fennakadást a vasúti közlekedésben, az ilyen és ehhez hasonló haváriakezelő intézkedéseknek köszönhetően mindenütt járnak a vonatok, a MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez

 - írta a miniszter.

 

