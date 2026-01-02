Koncz Zsófia: Mostantól újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 12:19
A Kormány teljesíti a tavalyi vállalását.

Itt a január és itt az újabb családi adócsökkentés. Mostantól további 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény. Ezzel a Kormány teljesíti a tavalyi vállalását, két lépésben megdupláztuk a családi adókedvezményt. Az első 50%-os emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január elsejétől – írja a Ripost.

Ez az adócsökkentés 1 millió gyermekes családnak jelent több pénzt. Egy gyermeknél havonta 20 ezer forinttal, két gyermeknél 80 ezer forinttal, három gyermeknél 198 ezer forinttal marad több a családoknál. Minden további gyermek esetén újabb 66 ezer forint jár havonta. A kedvezményt kétféleképpen lehet igénybe venni: vagy havonta a fizetéssel együtt, az adóelőlegben, ehhez egy írásos nyilatkozat szükséges a munkáltató felé. Vagy az éves szja-bevallásban egy összegben visszaigényelhető májusban.

A családi adókedvezmény a családi adórendszer egyik legfontosabb pillére az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadó mellett. 2010 után a nemzeti Kormány azért vezette be ezt a rendszert, hogy a dolgozó, gyermeket nevelő szülők anyagi megbecsülését növeljük.

Ez a rendszer régóta szúrja a baloldal szemét. 15 éve támadják. A Tisza kiszivárgott csomagjából pedig az is kiderült, hogy a családi adórendszer teljes felszámolására készülnek. Megemelnék az adókat, többkulcsos, akár 22 és 33%-os személyi jövedelemadót vezetnének be, és jelentősen visszavágnák a családi adókedvezményt is. Ez a dolgozó szülőknek dupla adóemelést jelentene. Ezzel brüsszeli elvárásokat teljesítenének, adóemelésekkel akarnak pénzt behajtani a háborús tervekre. A magyar emberek erre egyértelmű nemet mondtak. A nemzeti konzultáción 98% elutasította a többkulcsos adórendszert és 97% nemet mondott a családi adókedvezmények szűkítésére.

