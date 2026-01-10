Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Navracsics Tibor: "A valóság a mi oldalunkon áll!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 15:10
Navracsics TiborFidesz
Navarcsics Tibor felszólalásában arra kérte a választókat, hogy a korábbi tapasztalatok alapján újra adjanak bizalmat a Fidesznek. A miniszter szerint az elmúlt másfél évtized bizonyította, hogy a kormány képes válságos helyzetekben is eredményesen cselekedni.

Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter is a felszólalók között volt az idei Fidesz-kongresszuson. A miniszter arra biztatta a választókat, hogy bízzanak a Fideszben. 

Navracsics Tibor hitet és bizalmat kért a magyaroktól  Fotó: MW

20 évvel ezelőtt indult Navarcsis politikai pályája. 2006-ban, mikor Gyurcsány Ferencék újra megnyerték a választásokat. Akkor ő lett a Fidesz vezetője és - mint ahogy most is - bizalmat kért az emberektől.

Ezután 2010-ben a Fidesz megnyerte a választásokat. Az újonnan megalakult kormánynak hatalmas küzdések árán kellett újjáépíteni az országot, ugyanis az előző baloldali vezetés csak romokat hagyott maga után.

Ezért az elmúlt 16 évben az országban minden megújult, a gazdaság, a családtámogatás. Emellett pedig gazdagabbá, jobbá tettük az emberek mindennapi életét

– mondta Navracsics Tibor, majd elárulta, hogyha újból hitet és bizalmat adnak a választók a Fidesznek, akkor nem lehetne olyan helyzet, amit ne tudna megoldani a kormány.

Nincs az a vita, amit ne tudnánk megnyerni, mert tudjuk, a valóság a mi oldalunkon áll

– fogalmazott és ezután arra kérte a jelenlévőket és az összes kormánypárti embert, hogy a vitákban ők is vegyenek részt, akár személyesen, akár a közösségi oldalakon egyaránt. Valamint a mindennapokban támogassák a Fidesz politikusait.

Adjatok nekünk egy pacsit a boltban, az utcán! Fel győzelemre!

– zárta gondolatait.

Itt lehet élőben nézni a Fidesz-kongresszust:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

