Zsigó Róbert: Mától emelt nyugdíj érkezik

Emlékeztetett: korábban kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét.
Kiemelte: tartják a szavunkat, hiszen mától utalják, nemsokára pedig kézbesítik a 3,6 százalékkal megemelt nyugdíjat, s erre minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számíthat.
Az elmúlt 15 évben minden eszközünkkel támogattuk az idős embereket
- hangsúlyozta az államtitkár, felidézve: 25 százalékkal megemelték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszerutalványt adtak az időseknek, megvédték és fenntartják a rezsicsökkentést.
Zsigó Róbert kiemelte:
mindenkinek tudnia kell, hogy ez mind veszélybe kerülhet. Mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza Párt megszüntetné az állami nyugellátást, ezzel a nyugdíjbiztonságot, megadóztatná a nyugdíjakat, benne az özvegyi nyugdíjat, elvenné a 13. és a 14. havi nyugdíjat, megszüntetné a Nők 40 programot.
Elég egyetlen rossz döntés, és mindez valósággá válhat - hangsúlyozta, hozzátéve: ne hagyjuk, hogy a Tisza Párt a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon.
A parlamenti államtitkár kiemelte: "mi továbbra is megbecsüljük és támogatjuk a nyugdíjasokat". Most a megemelt összegű nyugdíj érkezik, februárban pedig a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj egyheti összege.
Ez is azt bizonyítja, hogy a Fidesz a biztos választás
- hangsúlyozta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.