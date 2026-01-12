Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Zsigó Róbert: Mától emelt nyugdíj érkezik

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 20:10
Vállaltuk, és meg is csináljuk: mától emelt nyugdíj érkezik - mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videójában.
Emlékeztetett: korábban kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét.

Kiemelte: tartják a szavunkat, hiszen mától utalják, nemsokára pedig kézbesítik a 3,6 százalékkal megemelt nyugdíjat, s erre minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számíthat.

Az elmúlt 15 évben minden eszközünkkel támogattuk az idős embereket 

- hangsúlyozta az államtitkár, felidézve: 25 százalékkal megemelték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszerutalványt adtak az időseknek, megvédték és fenntartják a rezsicsökkentést.

Zsigó Róbert kiemelte: 

mindenkinek tudnia kell, hogy ez mind veszélybe kerülhet. Mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza Párt megszüntetné az állami nyugellátást, ezzel a nyugdíjbiztonságot, megadóztatná a nyugdíjakat, benne az özvegyi nyugdíjat, elvenné a 13. és a 14. havi nyugdíjat, megszüntetné a Nők 40 programot.

Elég egyetlen rossz döntés, és mindez valósággá válhat - hangsúlyozta, hozzátéve: ne hagyjuk, hogy a Tisza Párt a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon.

A parlamenti államtitkár kiemelte: "mi továbbra is megbecsüljük és támogatjuk a nyugdíjasokat". Most a megemelt összegű nyugdíj érkezik, februárban pedig a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj egyheti összege.

Ez is azt bizonyítja, hogy a Fidesz a biztos választás

- hangsúlyozta.

