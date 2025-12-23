KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zsigó Róbert: 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt

nyugdíjak
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 09:49
élelmiszerutalványZsigó Róbert
2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt, az összegük a duplájára emelkedett - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggel műsorában.
Bors
A szerző cikkei

Zsigó Róbert közölte, a korábbi baloldali kormányok elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, "az egekbe emelték a rezsi árát, gyakorlatilag kisemmizték őket". Emlékeztetett, 2010-ben a kormány megállapodott az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, addig megőrzik a nyugdíj vásárlóértekét.

2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt
2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Az államtitkár kiemelte, ezt az ígéretet azóta is betartják. Rámutatott, idén, amikor az infláció a tervezettnél magasabb volt, novemberben nyugdíjkiegészítést fizettek, decemberben pedig már az emelt nyugdíjat kapták meg az idősek. Hozzátette, 2026-ban 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik a tizenharmadik havi nyugdíj mellett a tizennegyedik havi első heti összege is.

Minden lehetőségünket és eszközünket az elmúlt 15 esztendőben arra használtuk, hogy megteremtsük az idősek biztonságát

- mondta Zsigó Róbert. Jelezte, az idősek 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványt kaptak, valamint az árréscsökkentés és a rezsicsökkentés a nyugdíjasokat is segítik.

Az államtitkár úgy fogalmazott, az elért eredmények veszélybe kerülhetnek a Tisza Párt miatt. Azt mondta, a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj elvétele mellett a járandóságot megadóztatná az ellenzék, az állami nyugdíjrendszert megszüntetné és ezzel elvennék a nyugdíjbiztonságot.

Az emberek nem lehetnének abban biztosak, hogy kapnak és ha kapnak, akkor mennyi nyugdíjat, mert az a tőzsdétől meg a pénzügyi alapok nyereségétől függene 

- mutatott rá Zsigó Róbert.

Magyarországon az idős emberek minden tiszteletet megérdemelnek, végig dolgozták az életüket az országért, a családjukért, a településükért, ezért az államnak kötelessége garantálnia a nyugdíj biztonságát 

- jelentette ki az államtitkár.

Zsigó Róbert a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témában nyilatkozva elmondta, a 2025-ös költségvetésben 7200 milliárd forint, a jövő évi büdzsében pedig 7700 milliárd forint van a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátásokra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu