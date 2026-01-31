Deák Dániel: Most kiderült az igazság, totális kudarc a Tisza hergelése

Napokig néztük, ahogy építi a műbalhét a Tisza párt, Magyar Péter személyesen hergelt, majd politikusait, a párt aktivistáit és bűnözőket is ráküldött a csütörtöki Lázárinfóra, hogy ott megfélemlítsék a fideszeseket. De Magyar Péter hiába vette elő az SZDSZ régi módszereit, hiába akart társadalmi konfliktust szítani, hiába hergelt. A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be ennek. Alig 100-150 embert tudott összecsődíteni. Totális kudarc. Végleg bebizonyosodott, hogy nem létezik Lázárinfó-gate, ma Magyarországon társadalmi béke van. Továbbra se hagyjuk, hogy Magyar Péter egymásnak ugrasszon minket!