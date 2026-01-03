3 fájó pont: ez a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Orbán Viktor Kaposváron folytatta az országjárását, Magyar Péter azonban a korábbi ígérete ellenére nem követte. Deák Dániel három szempont alapján értékelte a mai napot, párhuzamba állítva a két politikai erőt.

1. Bár korábban Magyar Péter azt ígérte, ha esik, ha fúj, akkor is követni fogja Orbán Viktort az országjárásán, már Miskolcra sem érkezett meg, ahogy Kaposvártól is távol maradt. Ennek oka lehet, hogy a korábbi vidéki rendezvényein kínosan kevesen voltak. Ezzel szemben Orbán Viktort Kaposváron is teltház fogadta.

"A Fidesz a biztos választás. Mindig ki fogunk tartani önök mellett, a Fidesz a magyar emberek pártja lesz. Sohasem fogjuk megengedni, hogy olyan programmal jöjjön bárki Brüsszelből vagy máshonnan, ami rossz a magyar embereknek" - fogalmazott Orbán Viktor.

2. Az országjárás helyett Magyar Péter bemutatott egy újabb globalistát a pártjában, Orbán Anitát. A brüsszelpárti új tiszás politikus közös szervezetben ül a Soros-család tagjaival, illetve Bajnai Gordonnal, emellett támadja az orosz energiavásárlást is. Így sok képzelőerő nem kell hozzá, hogy belássuk: ő bizony nem a magyar érdekeket képviselné.

Ezzel szemben Orbán Viktor a mai gyűlésen is világosan fogalmazott. A legnagyobb veszélynek azt nevezte, hogy a magyar fiatalokat Ukrajnába viszik katonának, hangsúlyozva, nem szeretnék, ha Magyarországnak olyan kormánya lenne, amely nem a háborúból való kimaradást szorgalmazza, "hanem egyszerre akar lépni a nyugatiakkal".

3. Fontos szempont, hogy Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott, beszélt a választókkal és a kérdéseikre is válaszolt. Eközben Magyar Péter egy sötét stúdióban üldögélt a legújabb globalista szerzeményével.