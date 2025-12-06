Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Felháborító: Tóta W. Árpád szerint egy nő azért visel szemüveget, hogy ne tűnjön hülyének

Tóta W. Árpád
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 07:38
Szentkirályi Alexandraszemüveg
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán reagált Tóta W. Árpád szavaira.

Tóta W. Árpád publicista szerint ha egy nő szemüveges, azért van, hogy ne tűnjön hülyének. De hát ilyenek ezek a tiszás propagandisták, Magyar Péterek, Tóta W.-k – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Gáll Regina / Bors

A Magyar Nemzet írja, hogy a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint ezek a „Facebook-huszárok, akik felnőttkorukra sem nőtték ki kamaszkori frusztrációikat”, nők becsmérlésével, alázásával próbálják leplezni saját középszerűségüket, apróságukat.

Nem ijedünk meg tőletek, nevetünk rajtatok, és legyintünk egyet. Jó vergődést, uraim!

– jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.

