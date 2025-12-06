Felháborító: Tóta W. Árpád szerint egy nő azért visel szemüveget, hogy ne tűnjön hülyének

Tóta W. Árpád publicista szerint ha egy nő szemüveges, azért van, hogy ne tűnjön hülyének. De hát ilyenek ezek a tiszás propagandisták, Magyar Péterek, Tóta W.-k – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Gáll Regina / Bors

A Magyar Nemzet írja, hogy a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint ezek a „Facebook-huszárok, akik felnőttkorukra sem nőtték ki kamaszkori frusztrációikat”, nők becsmérlésével, alázásával próbálják leplezni saját középszerűségüket, apróságukat.

Nem ijedünk meg tőletek, nevetünk rajtatok, és legyintünk egyet. Jó vergődést, uraim!

– jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.