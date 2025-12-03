Mi is a Tisza Párt „migrációs politikája”? Erről is beszél a tiszás megszorító csomag – videó

Az adóemelésekről, a nyugdíjak megadóztatásáról is beszélt a tiszás megszorító csomag, azonban más vészjósló intézkedésről is szó esik benne. Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezető videójában azt is feltárta, hogy a Tisza párt kiszivárgott és beismert programjában „migrációs politikákról” beszél a népesség kapcsán.

A tiszás megszorító csomagban a migránsok beengedéséről is beszélnek (A képen Szentkirályi Alexandra) / Fotó: Metropol

Az adóemelés tényleg csak a jéghegy csúcsa – a tiszás megszorító csomag alapján a Tisza a migránsokat is beengedné

A tiszás megszorító csomag az adóemelések és a nyugdíjak megadóztatása mellett a migrációs politikát is érinti. Miközben a terrorszervezet mellett tüntető migránsok Brüsszelben levágták Jézuska szobrának fejét egy karácsonyi vásárban, a Tisza kiszivárgott terveiben az szerepel;

Migrációs politikák, amelyek támogatják a munkaerő utánpótlását.

Szentkirályi Alexandra videójában felhívta a figyelmet, hogy ez egy ugyanolyan politikát jelent, amelyet a nyugat-európai országok csináltak és ami a városokban a bevándorlók többségéhez vezetett.

És erre mondja Magyar Péter fővárosi képviselője, hogy ezek a migránsok nem is léteznek

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. A Tisza fővárosi képviselője, Barna Judit ugyanis „nem létező migránsokról” beszélt. Feltehetően úgy véli, azok a migránsok sem léteztek, akik levágták Jézuska fejét – írja cikkében a Metropol.

Mindeközben a Tisza nyugdíjszakértője szír migránsokat hozna be hazánkba, a párt gazdasági szakértője pedig engedne a brüsszeli migrációs paktumnak, és beengedné a migránsokat.

Ezért kell továbbra is nemet mondanunk Brüsszel migrációs politikájára, és megvédeni határainkat. Magyar Péterék ezzel szemben ugyanazt a baloldali politikát képviselik, mint elődeik, és mindenben engednének Brüsszel nyomásának

– zárja posztjában gondolatait Szentkirályi Alexandra.