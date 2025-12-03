Mi is a Tisza Párt „migrációs politikája”? Erről is beszél a tiszás megszorító csomag – videó

Az adóemelésekről, a nyugdíjak megadóztatásáról is beszélt a tiszás megszorító csomag, azonban más vészjósló intézkedésről is szó esik benne. Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezető videójában azt is feltárta, hogy a Tisza párt kiszivárgott és beismert programjában „migrációs politikákról” beszél a népesség kapcsán.
A tiszás megszorító csomag az adóemelések és a nyugdíjak megadóztatása mellett a migrációs politikát is érinti. Miközben a terrorszervezet mellett tüntető migránsok Brüsszelben levágták Jézuska szobrának fejét egy karácsonyi vásárban, a Tisza kiszivárgott terveiben az szerepel;
Migrációs politikák, amelyek támogatják a munkaerő utánpótlását.
Szentkirályi Alexandra videójában felhívta a figyelmet, hogy ez egy ugyanolyan politikát jelent, amelyet a nyugat-európai országok csináltak és ami a városokban a bevándorlók többségéhez vezetett.
És erre mondja Magyar Péter fővárosi képviselője, hogy ezek a migránsok nem is léteznek
– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. A Tisza fővárosi képviselője, Barna Judit ugyanis „nem létező migránsokról” beszélt. Feltehetően úgy véli, azok a migránsok sem léteztek, akik levágták Jézuska fejét – írja cikkében a Metropol.
Mindeközben a Tisza nyugdíjszakértője szír migránsokat hozna be hazánkba, a párt gazdasági szakértője pedig engedne a brüsszeli migrációs paktumnak, és beengedné a migránsokat.
Ezért kell továbbra is nemet mondanunk Brüsszel migrációs politikájára, és megvédeni határainkat. Magyar Péterék ezzel szemben ugyanazt a baloldali politikát képviselik, mint elődeik, és mindenben engednének Brüsszel nyomásának
– zárja posztjában gondolatait Szentkirályi Alexandra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.