Különleges videót mutatott Orbán Viktor az M4-es autóút átadójáról

Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán az M4-es autóút átadója kapcsán. A miniszterelnök hétfőn reggel avatta fel az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Úton állók

- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséhez a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni: