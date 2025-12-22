KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Különleges videót mutatott Orbán Viktor az M4-es autóút átadójáról

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 15:49
Látványos hangulatvideót tett közzé a kormányfő.

Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán az M4-es autóút átadója kapcsán. A miniszterelnök hétfőn reggel avatta fel az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Úton állók

- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséhez a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

 

