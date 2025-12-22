Eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor az M4-es útátadójáról

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor nagy bejelentéssel indította a hetet, ugyanis reggel felavatta az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.

Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó!

Az ünnepélyes eseményről a kormányfő most egy újabb fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán.

Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó! Megígértük, hogy gyorsforgalmi utakat hozunk a Kunságba. Ma pedig átadtuk az M4-es Törökszentmiklós–Kisújszállás közötti szakaszát

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.