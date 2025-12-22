Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor az M4-es útátadóról jelentkezett

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:34
útátadóbejelentés
A helyszínen Orbán Viktor beszédet is mondott.
Bors
Nagy bejelentéssel indította a hetet Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook-oldalán jelezte, hogy ma reggel felavatják az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Élőben jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: mw

Beszédet mondott Orbán Viktor

Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is. 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától. Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést

- írta meg a reggeli bejegyzésében a miniszterelnök, aki később élő videóban osztotta meg az M4-es útátadót, ahol beszédet is mondott.

