Orbán Viktor elárulta, ezért kellett Törökországba utaznia

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 14:37
A két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében.
Orbán Viktor Törökországba utazott, amiről korábban elmondta, Törökországgal minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia.

Indulunk Erdogan elnök úrhoz. Az amerikai elnökkel megegyeztem, hogy nincs szankció a magyar gázszállításokon, az orosz elnökkel megegyeztem, hogy ad gázt, most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra, mert Oroszországból a gáz a háború óta csak Törökországon keresztül tud jönni.

 

