Orbán Viktor elárulta, ezért kellett Törökországba utaznia

Indulunk Erdogan elnök úrhoz. Az amerikai elnökkel megegyeztem, hogy nincs szankció a magyar gázszállításokon, az orosz elnökkel megegyeztem, hogy ad gázt, most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra, mert Oroszországból a gáz a háború óta csak Törökországon keresztül tud jönni.