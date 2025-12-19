Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 13:57 / FRISSÍTÉS: 2025. december 19. 14:03
alaptörvénytisza pártmagyar péteralaptörvényi védelemjog
Magyar Péter legútóbbi facebookos kirohanásában újabb példátlan támadást intézett a szólás és sajtószabadság ellen. A TISZA Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró TISZA párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen. 

Tiltakozik továbbá a bíróság olyan eljárása ellen, amelyben egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel, a különszámba foglaltak vizsgálata és érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül partner abban, hogy a 2026-os választás egyik legfontosabb témájában a társadalmi párbeszédet a TISZA lefojtsa.

Nem születet ítélet! A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Amiről Magyar Péter ír az csupán olyan döntés lehet, amelyet a bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül hozhatott meg, mindössze fél nap alatt, minden társadalmilag elfogadott alkotmányos alapértéket figyelmen kívül hagyva.

A Bors különszámának terjesztője betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik.

