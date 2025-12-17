Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek!

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 07:18 / FRISSÍTÉS: 2025. december 17. 07:19
A miniszterelnök ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezd, aztán a Patrióták csúcstalálkozójára megy.
Orbán Viktor Facebook-oldalán árulta el, hogy a "Patrióták bicepszet növesztettek!" A miniszterelnök aztán kifejtette, pontosan mit is ért ezalatt.

Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel.
Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália. 

- írta a kormányfő. Hozzátette, "ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva."

 

