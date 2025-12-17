Orbán Viktor: a háború és a béke témája uralja a brüsszeli EU-csúcsot

A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd - jelentette ki Orbán Viktor kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak.

Orbán Viktor megszólalt az EU-csúcs kapcsán

Fotó: MW

Orbán Viktor a belga fővárosban az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta, a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de ezt az összes, egyébként fontos kérdést "mind be fogja takarni" a háború és a béke kérdése.

Az ukránok támogatása felől közelítve a kérdéshez azt kell megvitatnunk, hogy adjunk-e, ha igen, mennyit és milyen módon Ukrajnának támogatást, katonaitól a pénzügyiig, gondolva az összes lehetséges formára - fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, a következő időszakban ez az asztalon lévő kérdés.

Kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni, akik meg nem akarnak ilyet adni, azok azt mondják, nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai-orosz tárgyalások eredményét.

Nekünk, békepártiaknak csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének esélyét - hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve, a következő napokban a háború- és a békepártiak "összecsapása" történik majd meg.

Támogassuk-e Ukrajnát, mi legyen befagyasztott orosz vagyonnal, ha az nem megy, milyen más pénzügyi támogatást adjunk, mit jelent ez a következő generációkra nézve, mekkora legyen a nagyságrend, hogyan viszonyuljunk az amerikai béketervhez - sorolta a megvitatandó kérdéseket Orbán Viktor, majd megjegyezte, "nagyjából ez a virágcsokor, amelyből majd mindenki kihúzza a neki legfontosabb szálakat".

Az orosz vagyon befagyasztását illető kérdésre a miniszterelnök azt mondta: a befagyasztásról eddig félévente hozott egyhangú döntést az Európai Tanács, amiben Magyarország is elmondhatta az álláspontját, ezt a jogi helyzetet azonban - jogsértő módon - teljesen megváltoztatták, a döntést határozatlan időre meghosszabbították, amit már egyhangúság nélkül is meg lehet hozni.