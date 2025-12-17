Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Két patrióta miniszterelnökkel vágunk neki a holnapi csúcsnak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 17:35
Ezt jelentette be nemrég Orbán Viktor.
Nagy bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök vezetésével a Patrióta frakció tagjai egyfajta csúcstalálkozót tartottak, ezt követően osztott meg egy hírt a kormányfő.

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Ezt írta Orbán Viktor

Andrej Babis győzelmével nagyot nőtt a Patrióták bicepsze. Két patrióta miniszterelnökkel vágunk neki a holnapi csúcsnak

- írta meg a Facebookon Orbán Viktor, néhány fotó társaságában.

 

