Orbán Viktor: Két patrióta miniszterelnökkel vágunk neki a holnapi csúcsnak

Nagy bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök vezetésével a Patrióta frakció tagjai egyfajta csúcstalálkozót tartottak, ezt követően osztott meg egy hírt a kormányfő.
Andrej Babis győzelmével nagyot nőtt a Patrióták bicepsze. Két patrióta miniszterelnökkel vágunk neki a holnapi csúcsnak
- írta meg a Facebookon Orbán Viktor, néhány fotó társaságában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.