Orbán Viktor: "700 ezer család jövedelme nő biztosan január 1-től!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 07:13
Fontos bejelentést tett csütörtök reggel a miniszterelnök. Orbán Viktor olyan dokumentumot ír alá, ami sokak számára jelent örömhírt.

Olyan bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amely rengeteg családot érint: ma ugyanis egy rendkívül fontos dokumentumra kerül a miniszterelnök szignója.

Orbán Viktor bejelentette a minimálbér emelését.
OrbánViktor fontos bejelentést tett
Fotó: MW

Orbán Viktor a minimálbér és a garantált bérminimum növelését jelentette be

"A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá. 

Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeljük.

 Vagyis január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk. Komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a KKV-k adóterhei. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz! Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!" - írta közösségi oldalán.

